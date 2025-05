Morotista é preso apó fugir de abordagem e uma tonelada de maconha é apreendia em Sidrolândia

Na madrugada desta sexta-feira (23), uma fiscalização da polícia apreendeu 1.093 Kg de maconha na BR-060 em Sidrolândia.

A ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) quaqndo na BR-060, foi dada a ordem de parada a um Chevrolet/Agile. O motorista não parou e iniciou fuga e então a perseguição começou.

O condutor abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé, mas foi encontrado e preso após ajuda da Polícia Militar de Sidrolândia.

No carro foi verificado a grande quantidade de maconha.

