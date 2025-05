Mulher é presa após matar rapaz com facada no peito durante discussão por drogas em Dourados

Clarice Rodrigues Martins foi presa na noite dessa sexta-feira (23) após matar um rapaz com uma facada no peito durante uma suposta discussão relacionada ao uso de drogas. O crime ocorreu na Praça Terêncio Romita, localizada no cruzamento das ruas Monte Castelo e Independência, no Jardim Independência, em Dourados, município a 251 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a registro policial, a área onde aconteceu o homicídio é conhecida por ser ponto de encontro de usuários de entorpecentes. Segundo testemunhas, a discussão entre Clarice e a vítima, ainda sem identidade oficialmente confirmada, começou minutos antes da agressão. Em meio à briga, Clarice desferiu um golpe certeiro no peito do rapaz.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a suspeita ainda no local. Ela recebeu voz de prisão em flagrante. A vítima, identificada por populares apenas como Henrique, não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.

A faca utilizada no crime foi apreendida e encaminhada para análise pericial. A Polícia Civil investiga o caso e aguarda os laudos técnicos que devem esclarecer com mais precisão a dinâmica do homicídio. Clarice foi levada para a delegacia e deverá responder por homicídio qualificado.

Ainda não há informações oficiais sobre antecedentes criminais da autora ou vínculos prévios com a vítima. A identificação formal do rapaz deverá ser confirmada pelo Instituto de Identificação.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais