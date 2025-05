Sábado será de sol forte e umidade baixa no Estado

Temperaturas devem variar até 20°C entre manhã e tarde; Campo Grande terá máxima de até 31°C

O sábado (25) será marcado por tempo seco e sol predominante em Mato Grosso do Sul. Um sistema de alta pressão atmosférica mantém o bloqueio de nuvens e impede a formação de chuva, favorecendo a elevação das temperaturas e a queda da umidade relativa do ar em boa parte do estado.

A diferença entre os períodos do dia será acentuada: enquanto as manhãs começam com temperaturas amenas, entre 15°C e 17°C em algumas regiões, à tarde os termômetros devem alcançar máximas de até 33°C, principalmente nas áreas norte, nordeste, sudoeste e no Pantanal. A amplitude térmica pode chegar a 20°C em um único dia.

Em Campo Grande, a previsão é de mínima entre 18°C e 20°C, com o calor aumentando ao longo do dia e máxima prevista entre 29°C e 31°C.

Nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados, os termômetros devem marcar entre 15°C e 17°C pela manhã, com máximas entre 26°C e 30°C à tarde. Já no sudoeste e Pantanal, as mínimas sobem um pouco, entre 17°C e 22°C, e as máximas variam de 30°C a 33°C. No bolsão, leste e norte, a temperatura deve oscilar de 15°C a 19°C nas primeiras horas do dia e atingir entre 29°C e 32°C nas horas mais quentes.

A umidade relativa do ar deve permanecer em níveis críticos, variando de 20% a 40%, o que exige atenção para hidratação e cuidados com a saúde, especialmente nos períodos mais quentes.

