Motociclista morre após colidir com carreta estacionada em Deodápolis

Um motociclista de 29 anos, identificado como Bruno Monteiro, morreu na noite desta segunda-feira (4) após colidir violentamente com uma carreta estacionada na Rua João Nicolau dos Santos, em Deodápolis, município localizado a 265 quilômetros de Campo Grande.

Bruno pilotava uma motocicleta e carregava sacolas no momento do acidente, que ocorreu dentro da área urbana da cidade. Segundo relatos de moradores, o impacto da batida foi extremamente forte.

De acordo com as informações iniciais, o jovem sofreu sangramentos pela boca, olhos e ouvidos, sinais que indicam possível traumatismo craniano. Ele foi socorrido em estado gravíssimo por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao Hospital Municipal Cristo Rei, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e preservar a área do acidente. Até o momento, não se sabe o que teria motivado a colisão — se houve falha mecânica, falta de visibilidade ou qualquer outro fator.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias do acidente e se o veículo estacionado estava em local permitido ou apresentava sinalização adequada.

Bruno Monteiro era morador da cidade e sua morte causou comoção entre os moradores da região.

