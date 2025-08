Chuva e céu encoberto marcam a terça-feira no Estado

Tempo instável predomina em Campo Grande, Corumbá, Dourados e Ponta Porã, com possibilidade de trovoadas e temperaturas amenas

A terça-feira (5) será de tempo instável em diversas regiões de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Metereologia), o dia deve ser marcado por céu nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas em municípios como Campo Grande, Corumbá, Dourados e Ponta Porã. As temperaturas seguem amenas e a umidade relativa do ar permanece elevada.

Na Capital, os termômetros variam entre 17°C e 26°C, com possibilidade de chuva durante todo o dia. A manhã começa com céu carregado e trovoadas isoladas, e a condição se repete à tarde. À noite, muitas nuvens ainda cobrem a cidade, com chance de chuvas fracas. Os ventos sopram com intensidade fraca a moderada, vindos das direções sul e sudeste.

Em Corumbá, a mínima prevista é de 16°C e a máxima chega a 30°C. Assim como em Campo Grande, há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante o dia. À noite, o céu segue bastante nublado, com possibilidade de precipitações localizadas. O vento sopra fraco de sul e sudoeste.

Ponta Porã, na região de fronteira, terá variação térmica entre 15°C e 25°C. A umidade do ar chega a 100% pela manhã e o cenário climático será semelhante ao das demais cidades, com tempo fechado e instabilidade ao longo do dia. À noite, o tempo permanece encoberto, com previsão de chuvas isoladas e ventos fracos.

Em Dourados, a temperatura mínima prevista é de 17°C e a máxima de 24°C. O dia também será de céu nublado e pancadas de chuva com trovoadas em diferentes períodos. Os ventos, de baixa intensidade, sopram predominantemente do sul e sudeste.

A instabilidade é causada por áreas de instabilidade que atuam sobre o Estado, mantendo o tempo chuvoso e as temperaturas controladas. A recomendação é de atenção em áreas com risco de alagamentos pontuais e para motoristas que trafegam pelas estradas, especialmente durante as pancadas mais intensas.

