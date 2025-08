Carro pega fogo e assusta moradores na Vila Sobrinho, em Campo Grande

Um incêndio de origem ainda desconhecida destruiu completamente um Fiat Uno Mille no início da noite dessa segunda-feira (4), em Campo Grande. O caso aconteceu na Rua Fernando de Noronha, nas proximidades da Avenida Tamandaré, no bairro Vila Sobrinho.

As chamas começaram repentinamente e assustaram moradores da região, que acionaram o Corpo de Bombeiros Militar ao perceberem a fumaça. A equipe chegou rapidamente ao local e conseguiu conter o fogo antes que ele se espalhasse para outros veículos ou imóveis próximos.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. No entanto, o veículo sofreu perda total. Segundo apurado no local, a principal suspeita é de que o incêndio tenha sido causado por uma falha mecânica do próprio automóvel, mas essa informação ainda será confirmada por meio de perícia. O carro, que não possuía seguro, teve todos os seus componentes consumidos pelas chamas.

O proprietário preferiu não comentar o ocorrido. As autoridades seguem investigando o caso para identificar a causa exata do incêndio.

O Corpo de Bombeiros alertou para a importância de revisões periódicas em veículos, especialmente os mais antigos, para prevenir ocorrências semelhantes.

