Sogra e genro forjam roubo de carro para fraudar seguro e acabam indiciados na Capital

Ambos confessaram à polícia que deixaram o veìculona fronteira para se livrar das dívidas do financiamento



Uma tentativa de enganar o seguro automotivo terminou com dois familiares indiciados por falsa comunicação de crime em Campo Grande. A Polícia Civil, por meio da DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos), concluiu nesta segunda-feira (4) que o suposto roubo de um carro, denunciado no dia anterior, foi completamente inventado.

A denúncia foi feita no domingo (3) por uma mulher de 44 anos e o genro dela, de 32, que compareceram à DEPAC-Centro afirmando que haviam sido vítimas de um assalto violento na região da Rua Engenheiro Paulo Frontim, pouco depois de saírem da BR-262. Segundo contaram, estavam a bordo de um VW T-Cross quando foram cercados por duas motocicletas com três ocupantes, sendo que um deles, armado, os teria ameaçado e mandado sair do carro. Além do veículo, disseram que os criminosos levaram cerca de R$ 10 mil em mercadorias.

A história, no entanto, não se sustentou por muito tempo. Ainda durante o processo de apuração, os investigadores notaram contradições nos relatos do casal. Confrontados pela equipe da DEFURV, acabaram admitindo que nada daquilo havia acontecido. O carro não foi roubado, foi deixado intencionalmente nas proximidades da fronteira com o Paraguai.

O plano, segundo eles, era se livrar do veículo porque não tinham mais condições de arcar com o financiamento. A falsa denúncia seria a forma encontrada para tentar acionar o seguro e escapar da dívida.

Com a confissão, a Polícia Civil concluiu o inquérito indiciando ambos por falsa comunicação de crime. O caso ainda está em andamento.

