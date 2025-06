Motociclista morre após colidir com caçamba em Campo Grande

Daniele da Silva Andrade, de 23 anos, morreu na manhã deste sábado (28) após colidir com uma caçamba na Rua Santa Quitéria, no Jardim Seminário, em Campo Grande. O acidente aconteceu por volta das 5h41, no momento em que Daniele retornava do trabalho para casa.

De acordo com o pai da vítima, Daniele trabalhava como porteira durante a madrugada e encerrava o turno por volta das 5h30. Poucos minutos após sair do serviço, ela seguia de motocicleta quando bateu na caçamba estacionada na rua.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente. As gravações mostram Daniele conduzindo sua motocicleta quando atinge a caçamba e cai no asfalto. Em seguida, moradores que passavam pelo local tentam prestar socorro.

Equipes de resgate foram acionadas e Daniele foi encaminhada entubada para a Santa Casa de Campo Grande. No entanto, segundo familiares, cerca de uma hora e meia depois, ela sofreu uma parada cardíaca e não resistiu aos ferimentos.

O pai da jovem relatou que, por estar ainda escuro no momento da colisão, a viseira escura do capacete pode ter prejudicado a visibilidade da filha. Ele também afirmou que o local onde estava a caçamba tem um poste de energia com a luz apagada, o que pode ter contribuído para que Daniele não percebesse o obstáculo na via.

A família está abalada com a perda e espera por respostas sobre as condições de iluminação pública e a sinalização da caçamba no local.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar se a caçamba estava devidamente sinalizada e se houve negligência de terceiros.

