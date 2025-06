Consulta a bolsas do Prouni 2024/2 já está disponível; inscrições começam dia 30

Estudantes interessados em uma vaga no ensino superior com bolsa de estudos já podem consultar as oportunidades disponíveis no Programa Universidade para Todos (Prouni) para o segundo semestre de 2024. O Ministério da Educação (MEC) informou que serão ofertadas mais de 211 mil bolsas, sendo 118.004 integrais (que cobrem 100% da mensalidade) e 93.368 parciais (que cobrem 50%).

As bolsas são válidas para mais de 370 cursos em 887 instituições privadas de ensino superior espalhadas por todo o país. A consulta pode ser feita na página do Prouni, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, onde o estudante pode pesquisar por curso, município ou instituição.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas de segunda-feira (30 de junho) até 4 de julho, exclusivamente pelo site acessounico.mec.gov.br.

Para participar, é necessário ter feito o Enem de 2023 ou 2024, ter alcançado pelo menos 450 pontos de média nas cinco provas e nota maior que zero na redação.

Entre os cursos com maior número de bolsas ofertadas, estão:

– Administração – 13.774 bolsas (9.275 integrais e 4.499 parciais);

– Direito – 13.152 bolsas (4.277 integrais e 8.875 parciais);

– Pedagogia – 11.339 bolsas (8.465 integrais e 2.874 parciais);

– Educação Física – 8.939 bolsas (6.063 integrais e 2.876 parciais).

Para concorrer a uma bolsa integral, o candidato deve ter renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa (R$ 2.277). Já para bolsas parciais, o limite é de até 3 salários mínimos por pessoa (R$ 4.554).

Resultado e próximas etapas

– Primeira chamada: 7 de julho

– Segunda chamada: 28 de julho

Os candidatos que não forem convocados nas chamadas regulares ainda poderão manifestar interesse em participar da lista de espera, que será aberta posteriormente.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram