Caminhão carregado com carvão pega fogo após colisão e duas pessoas morrem próximo a Miranda

Um grave acidente ocorrido na tarde deste sábado (28) na região de Miranda, a cerca de 190 quilômetros de Campo Grande, resultou na morte de duas pessoas após um caminhão carregado com carvão pegar fogo na pista.

As informações iniciais apontam que houve uma colisão frontal entre dois veículos, sendo um deles o caminhão que transportava carvão vegetal. Com o impacto da batida, o caminhão incendiou-se rapidamente, impedindo o resgate dos ocupantes que estavam no interior da cabine.

Ainda não foram divulgadas as identidades das vítimas nem detalhes completos sobre a dinâmica do acidente. As circunstâncias exatas da colisão seguem sob investigação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalha no local no combate às chamas, que se espalharam após a explosão do caminhão. Para reforçar o trabalho das equipes, foram mobilizados um caminhão-pipa e uma retroescavadeira da Prefeitura de Miranda.

Imagens feitas por motoristas que passavam pela rodovia mostram a grande coluna de fumaça preta no local da colisão, que chamou atenção de quem transitava na região.

A via chegou a ser parcialmente interditada durante o atendimento da ocorrência. As causas do acidente ainda serão apuradas pela Polícia Civil e perícia técnica.

Mais informações devem ser divulgadas nas próximas horas pelas autoridades locais.

