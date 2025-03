Motociclista morre ao colidir contra guard-rail na MS-166, em Ponta Porã

O motociclista Giovane Cleber Martins de Souza, de 32 anos, morreu na noite desse domingo (30) após colidir contra um guard-rail na rodovia MS-166, no distrito de Cabeceira do Apa, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve no local e constatou que a vítima bateu sozinha contra a estrutura de proteção da rodovia. O impacto da colisão foi fatal, e Giovane morreu na hora.

Uma testemunha, motorista do Posto de Saúde de Cabeceira do Apa, relatou que chegou ao local logo após o acidente e encontrou populares tentando levantar a motocicleta da vítima, que estava parcialmente sobre a pista.

Ainda conforme o relato da testemunha, Giovane passou a tarde ingerindo bebida alcoólica na companhia de um homem identificado apenas como “Flavinho Borracheiro”, em Cabeceira do Apa.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil. A perícia esteve no local para os procedimentos de praxe. O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal, provocado pela própria vítima.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais