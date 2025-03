Trabalhador rural é assassinado e tem corpo queimado em Sete Quedas

Um trabalhador rural identificado como Ari Antunes Vieira, de 51 anos, foi brutalmente assassinado e teve seu corpo incendiado em um buraco. O crime ocorreu nesse domingo (30) em uma fazenda no município de Sete Quedas, a 468 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo da vítima foi encontrado nos fundos da propriedade, ao lado de uma motocicleta também incendiada. O crime foi descoberto quando o sobrinho de Vieira foi visitá-lo e notou marcas de sangue no chão e nas paredes da casa.

Ao seguir os rastros, o rapaz encontrou o corpo do tio jogado em um buraco e incendiado junto à motocicleta. Diante da cena, ele acionou o patrão da vítima, que por sua vez chamou uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Rural (BPMRu). Os policiais isolaram a área e informaram a Polícia Civil sobre o ocorrido.

Durante as diligências, a equipe do BPMRu identificou um rastro de motocicleta saindo da fazenda. O rastreamento levou os policiais até a Fazenda Primavera, onde encontraram uma motocicleta estrangeira da marca Yamazuki, de cor cinza, além de um capacete vermelho abandonado dentro de uma lavoura de milho. O veículo pode ter sido utilizado na fuga dos suspeitos.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar os autores do homicídio. O inquérito está em andamento na Delegacia de Sete Quedas. O crime foi registrado como homicídio simples.

