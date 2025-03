Chuvas intensas e variação climática marcam a segunda-feira em Mato Grosso do Sul

A segunda-feira (31) começou com tempo instável em diversas regiões de Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de chuvas intensas para algumas cidades, prevendo precipitação significativa e ventos fortes ao longo do dia.

Em Campo Grande, a manhã iniciou com céu nublado e temperatura de 21°C. A previsão aponta para tempestades, com máxima de 27°C. O Inmet emitiu um alerta amarelo para chuvas intensas, válido até as 9h, indicando precipitação entre 20 e 30 mm/h e ventos de até 60 km/h. Durante a madrugada, o volume de chuva acumulado foi significativo, com 29,6 mm na região do Jardim Panamá, 24,6 mm na Vila Santa Luzia e 24,4 mm no bairro Universitário. A rotatória das Avenidas Interlagos e Gury Marques registrou alagamento, exigindo cautela dos motoristas.

Em Dourados, a temperatura no início da manhã era de 22°C, com céu parcialmente nublado. A cidade também está sob alerta de tempestades isoladas ao longo do dia, com máxima de 27°C e mínima de 21°C. O alerta amarelo de chuvas intensas segue vigente até as 9h.

Já em Três Lagoas, o dia começou com sol entre nuvens e temperaturas mais elevadas. Pela manhã, os termômetros registravam 24°C, e a máxima pode chegar a 32°C. Não há alertas de chuvas intensas para a cidade no momento, mas a nebulosidade deve aumentar ao longo do dia.

Em Corumbá, a manhã foi marcada por céu nublado e temperatura de 25°C. Pancadas de chuva são esperadas ao longo do dia, com máxima de 31°C. A cidade também está sob alerta do Inmet para chuvas intensas, com previsão de precipitação de até 50 mm e ventos fortes.

Com informações do Inmet

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram