Polícia prende homem com drogas e arma em operação no Jardim Danúbio Azul

Neste sábado (29), um homem foi preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no Jardim Danúbio Azul, em Campo Grande. A prisão ocorreu durante rondas realizadas pelos militares na região.

O suspeito já estava sendo monitorado pela PM, pois possuía um mandado de prisão a ser cumprido em regime semiaberto. Com o apoio de equipes da Rotac do 10º Batalhão de Choque, os policiais chegaram até um imóvel com grande fluxo de pessoas entrando e saindo, o que chamou a atenção.

Ao abordar um rapaz ainda do lado de fora da casa, os policiais encontraram 30 pinos de cocaína no bolso dele. O jovem confirmou que havia mais entorpecentes na residência, além de materiais usados no preparo da droga, que era comercializada por ele.

Dentro da casa, na cozinha, em cima de um armário, foi encontrada uma arma de fogo. O homem foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro de Campo Grande. A droga, que pesou pouco mais de 40 gramas, foi encaminhada para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).