Motociclista fica gravemente ferido após cair em ondulação no asfalto em Campo Grande

Um motociclista de 26 anos ficou em estado grave após sofrer uma queda violenta ao passar por uma ondulação na Avenida João Júlio Dittmar, na região da Vila Silvia Regina, em Campo Grande. O acidente ocorreu por volta das 2h20 da madrugada desta sexta-feira (19).

Imagens de câmeras de segurança instaladas na via flagraram o momento exato da queda. O vídeo mostra que o motociclista trafegava em alta velocidade no sentido centro da cidade, quando tentou desviar à direita ao passar por uma ondulação no asfalto. Durante a manobra, perdeu o controle da moto e foi arremessado ao solo com força.

Com o impacto, a vítima foi arrastada por vários metros na pista, sofrendo ferimentos graves. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. O motociclista foi levado inconsciente para a Santa Casa de Campo Grande.

Perícia e investigação

De acordo com a Polícia Militar de Trânsito, o condutor pilotava uma Honda Fan no momento do acidente. Como não havia responsável pelo veículo presente no local, a moto foi removida ao pátio da autorizada do Detran-MS.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Científica também estiveram na cena do acidente para os trabalhos de investigação. O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima grave.

Até o momento, não foram divulgadas atualizações sobre o estado de saúde da vítima.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais