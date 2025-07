Eletricista de 20 anos morre em acidente de moto a caminho do trabalho em Três Lagoas

O jovem Fernando Iran Santos Zanholo, de 20 anos, morreu na manhã deste sábado (19) após colidir a motocicleta que pilotava com um carro na Avenida Capitão Olynto Mancini, no Centro de Três Lagoas, região leste de Mato Grosso do Sul. O eletricista estava a caminho do trabalho quando o acidente aconteceu.

De acordo com informações preliminares, Fernando conduzia sua Yamaha Factor 150 pela avenida quando, ao se aproximar do cruzamento com a Rua Generoso Siqueira, um veículo Ford Fusion teria avançado o sinal de Pare e atravessado a via. Sem tempo para frear ou desviar, o motociclista colidiu com força contra a lateral do automóvel.

Com o impacto, a vítima foi arremessada e chegou a parar sobre o teto do carro, sendo arrastada por cerca de 50 metros. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, prestou os primeiros socorros, mas Fernando não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Pai reconhece o corpo no local

O pai do jovem esteve no local e reconheceu o corpo do filho, que trabalhava como eletricista. A Polícia Científica realizou os procedimentos periciais na cena do acidente, enquanto a Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias exatas da colisão.

Segundo os policiais, o motorista do Ford Fusion foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool.

Fernando Zanholo é mais uma vítima da imprudência no trânsito urbano, e sua morte causou comoção entre amigos e familiares nas redes sociais. A polícia segue investigando o caso.

