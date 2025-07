Casal é preso por entrega de droga via Correios em Residencial em Campo Grande

Homem tinha passagem anterior na polícia

Na manhã desta quinta-feira (17), um homem de 23 anos e uma mulher de 22 anos por tráfico de drogas no Residencial Ana Maria do Couto, em Campo Grande. Os dois são um casal e acabram presos por receberam drogas enviadas via Correios.

Uma denúncia anônima deu ínicio a ação policial. Foi informado a polícia que a droga do tipo dry (variante da maconha de alto valor comercial) estava sendo enviada para a Capital via Correios. A partir do código de rastreio, a polícia acompanhou a entrega e identificaram como destinatário um indivíduo com passagem anterior por tráfico.

O homem então foi flagrado recebendo o pacote em frente à residência por volta das 10h30. Ele foi abordado e confirmou que a encomenda continha haxixe e outras variantes da maconha. As dorgas foram encontradas quando foi aberto o volume.

No interior do imóvel, os policiais encontraram uma estrutura montada para preparo e porcionamento de entorpecentes, com papel filme, balanças de precisão, tesouras, embalagens zip-lock e utensílios relacionados ao uso e armazenagem de drogas. Também foram encontrados resquícios de droga em móveis e no chão.

Em um dos quartos, também foram apreendidos R$ 13.802,00 em dinheiro, sem comprovação de origem. Foram recolhidos, ao todo, 284 g de derivados da maconha, avaliados em aproximadamente R$ 100 mil, além de 26 comprimidos de ecstasy (MDMA), com valor estimado de R$ 1 mil.

O casal foi conduzido à delegacia com o material apreendido. Toda a ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR)

Também há um canal de Denúncias para a Especializada que podem ser encaminhada pelos telefones: (67) 3345-0000 ou (67) 99995-6105 (WhatsApp).

