Obras em viaduto causam congestionamento de 5 km na BR-163, saída para Cuiabá, em Campo Grande

Motoristas enfrentam longas filas na BR-163, na saída para Cuiabá, em Campo Grande, neste sábado (19), por conta das obras de construção do viaduto do Jardim Veraneio. O trecho entre os quilômetros 484 e 486, próximo ao campus da Uniderp Agrárias, está operando em sistema de interdição total nos dois sentidos, o chamado “pare e pare”, o que tem provocado congestionamentos de ao menos cinco quilômetros.

As filas se estendem desde as imediações da universidade até as proximidades do shopping Bosque dos Ipês. A previsão é que os bloqueios continuem até domingo (20), sempre das 5h às 17h30, com interrupções simultâneas do tráfego por até 45 minutos e liberações alternadas, em média, a cada 15 minutos, dependendo do fluxo.

Segundo Rafael Nery de Souza, analista de engenharia da MSVia, concessionária responsável pela rodovia, a interdição é necessária para a execução do içamento das vigas de transposição, fase considerada de alta complexidade técnica e essencial para o avanço da obra. Ele alerta que os condutores não tentem manobras ou caminhos alternativos pela própria BR, pois isso pode colocar a segurança em risco.

Equipes da MSVia estão no local para controlar o tráfego, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também atua na orientação dos motoristas. A recomendação é de paciência e atenção redobrada, especialmente nos horários de maior movimento.

As obras fazem parte do cronograma de melhorias na infraestrutura viária da região e, apesar dos transtornos temporários, visam dar maior fluidez e segurança ao tráfego no futuro.

