Motociclista é levado para hospital em estado gravíssimo após discussão

Um motociclista de 23 anos que pilotava uma moto Fan foi levado para a Santa Casa, em estado gravíssimo com traumatismo craniano, fratura na clavícula inconsciente e entubado na viatura após uma briga de trânsito na avenida Nelly Martins no sentido centro da Capital no início desta tarde (3).

Segundo outro motociclista que presenciou a discussão no trânsito afirmou que um motorista de uma caminhonete prata foi quem jogou a caminhonete para cima do rapaz em determinado ponto da discussão no trânsito e fugiu do local.

O condutor da moto está na Santa Casa, e ainda não há um relatório oficial do estado de saúde dele.

Com informações de marcos Maluf