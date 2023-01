Liga espanhola apresenta denúncias de racismo praticados contra Vini Jr

A Primera División da Liga de Fútbol Profesional (LaLiga) que organiza o Campeonato Espanhol, apresentou na manhã de hoje (3), duas denúncias de racismo praticados contra Vini Jr. Nesses vídeos captados pela LaLiga, ouve-se nos áudios apresentados e cânticos racistas em direção ao brasileiro, durante a partida entre Real Madrid contra Valladolid, na última sexta-feira (6), pela 15º rodada.

Conforme apuração do Globoesporte.com, as denúncias foram apresentadas após LaLiga abrir uma investigação sobre o caso, por imagens e sons publicados em fontes abertas. Os materiais captados de audiovisual acompanha as acusações feitas pelo atleta.

Após o jogo, Vini Jr se manifestou sobre os xingamentos ouvidos na partida contra o Valladolid e reclamou que a LaLiga “não fazia nada”.

Horas após, Javier Tebas, presidente da liga espanhola, declarou que o jogador precisava “se informar melhor”.

Na partida vencida pelo Real Madrid por 2 a 0, Vini Jr foi substituído aos 42 minutos e saiu do gramado pela lateral do campo. Neste trajeto até o banco de reservas, torcedores atiraram objetos contra ele e gritaram “negro de merda” e “macaco”, além de sons que imitam macaco.

No início dessa semana, a primeira denúncia foi feita pelo Tribunal de Instrução de Valladolid, pelo crime de ódio. A segunda denúncia foi por insultos racistas, apresentados no Comitê de Competições da federação espanhola de futebol (RFEF) e na Comissão Estatal contra a Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte.

“A LaLiga incrementará os esforços realizados de forma contínua para erradicar qualquer tipo de violência, racismo ou xenofobia, dentro e fora dos estádios. Para isso aumentará o número de oficiais de integridade presentes nos encontros com risco de produção de insultos racistas — declarou a liga espanhola em nota.

Ainda conforme informações apuradas pelo Globoesporte.com, outras medidas serão anunciados já na próxima rodada, que seria emissão de mensagens condenando o racismo em estádios em que “se considera que exista o risco de possíveis comportamentos racistas nas arquibancadas”.

