Motociclista segue internado e vídeo mostra a colisão

O Vídeo divulgado registra o momento em que motorista de caminhonete joga o veículo para cima de motociclista de 23 anos que segue internado na Santa Casa da Capital. O acidente aconteceu no início da tarde de ontem (3), e autoridades procuram o responsável que fugiu do local.

A família do motociclista não autorizou divulgar o estado de Saúde, hoje (4), do rapaz que foi atingido.

Segundo outro motociclista que presenciou a discussão no trânsito e estava na hora da colisão afirmou que um motorista de uma caminhonete prata foi quem jogou a caminhonete para cima do rapaz em determinado ponto da discussão no trânsito, e fugiu do local.

Veja como aconteceu o acidente:

Click na matéria e assista ( proibida para menores de 18 anos):

