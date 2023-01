Prefeita assina Termo de construção de casas depois de sete anos

A prefeita Adriane Lopes assinou nesta terça-feira (3), o Termo de Colaboração para a construção de 220 novas unidades habitacionais destinadas ao reassentamento de famílias que vivem, desde 2016, em condições de insalubridade às margens do córrego Segredo, na Capital.

O documento celebra o compromisso entre a Prefeitura de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf) e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) junto ao Sistema Integrado de Economia Solidária (Conssol), sendo esta a Organização da Sociedade Civil (OSC) selecionada pelo Chamamento Público 004/2022 para a construção das novas moradias com fins de reassentamento em área pública próxima e segura, no José Tavares do Couto, região do Bairro Nova Lima.

A prefeita Adriane Lopes ressaltou o compromisso da gestão em promover a transformação social na comunidade. “Temos a honra de lançar essa primeira etapa e estamos iniciando a construção desses novos residenciais para assegurar moradias dignas. Vocês não terão somente um teto seguro para abrigar as suas famílias, mas acima de tudo, dignidade para ver os filhos crescerem com segurança. Vamos continuar a promover o Todos em Ação, com o apoio de outras secretarias municipais. Eu também vou trazer o gabinete da prefeita para despachar da comunidade Mandela”, assegurou a chefe do Executivo municipal.

Os novos residenciais Mandela I, II e III serão construídos com recursos mistos, oriundos do Finisa (governo Federal), Funaf (Prefeitura de Campo Grande) e fundo social proveniente da concessionária Águas Guariroba.