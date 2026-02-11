Motociclista de 36 anos morre após colisão com caminhão-caçamba em Campo Grande

Foi identificado como Welligton Chimenes Torres dos Santos, de 36 anos, o motociclista que morreu após se envolver em um acidente com um caminhão-caçamba no fim da manhã dessa segunda-feira (9), na Avenida Dom Antônio Barbosa, na região do Conjunto José Abraão, em Campo Grande.

O acidente ocorreu por volta das 11h30. De acordo com informações apuradas pela reportagem, tanto a motocicleta quanto o caminhão seguiam pela avenida no sentido Centro. Em determinado trecho, o motorista do veículo de carga realizou uma conversão. Welligton, que vinha logo atrás, tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.

No momento do impacto, o caminhão já havia praticamente concluído a manobra. Testemunhas relataram que o motociclista estaria em alta velocidade, informação que ainda será confirmada durante a investigação.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O motorista do caminhão entrou em estado de choque ao ser informado sobre a morte e precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), da Polícia Civil e da Perícia estiveram na avenida para realizar os levantamentos necessários. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.

