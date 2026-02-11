Prefeitura de Três Lagoas abre processo seletivo com 303 vagas e prova marcada para março

A Prefeitura de Três Lagoas, a 313 quilômetros de Campo Grande, abriu um novo processo seletivo para contratação de profissionais por tempo determinado. Ao todo, são 303 vagas distribuídas em 71 cargos, destinados a atender demandas de diversas secretarias municipais. A prova objetiva está prevista para o dia 29 de março de 2026, no município, em locais e horários que ainda serão divulgados.

As oportunidades contemplam candidatos com nível fundamental, médio, técnico e superior e abrangem as secretarias de Administração, Assistência Social, Saúde, Meio Ambiente e Agronegócio, Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Governo e Políticas Públicas, além do Gabinete do prefeito.

Na Secretaria Municipal de Administração, há vagas para técnico em segurança do trabalho, assistente social, engenheiro de segurança do trabalho e enfermeiro do trabalho. Já na Assistência Social, o edital prevê contratações para cuidador plantonista, técnico administrativo, profissional de atendimento de inclusão social, assistente social, educador social, educador físico e psicólogo.

A Secretaria Municipal de Saúde concentra um dos maiores volumes de vagas, com cargos para médicos de diversas especialidades, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas e odontólogos. Na Infraestrutura, há oportunidades para pedreiro, operador de máquinas, motorista, eletricista, encanador, auxiliar de serviços gerais e engenheiro civil.

O edital também contempla vagas na área de Meio Ambiente e Agronegócio, com funções como engenheiro ambiental, técnico agrícola e fiscal ambiental. Já o Gabinete do prefeito e a Secretaria de Governo reúnem cargos administrativos e de apoio técnico, entre eles assessor, analista administrativo e auxiliar administrativo.

As inscrições seguem abertas até as 19h do dia 4 de março de 2026 e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Avalia, responsável pela organização do certame. A prova objetiva será aplicada em turnos distintos, de acordo com o nível de escolaridade exigido para cada cargo.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da administração municipal. O edital completo, com a relação de vagas, requisitos e atribuições, está disponível no site da banca organizadora.

