Pai e filho são detidos após denúncia de violência doméstica em Fátima do Sul

Dupla é suspeita de agredir mulher dentro de casa; vítima solicitou medidas protetivas

Na madrugada desta terça-feira (10), dois homens, pai e filho, de 74 e 39 anos, foram detidos suspeitos de envolvimento em um caso de violência doméstica em Fátima do Sul.

Conforme relato da vítima, uma mulher de 31 anos, ela teria sido agredida dentro da residência onde mora após um desentendimento familiar. No momento do ocorrido, o filho do casal, um bebê de seis meses, também estava no local.

Segundo a denúncia, além do companheiro, o pai dele também teria participado das agressões, que deixaram a mulher ferida.

Os dois suspeitos foram encontrados ao longo da manhã e encaminhados à delegacia, onde a ocorrência foi formalizada como lesão corporal no contexto de violência doméstica. Eles permanecem à disposição da Justiça.

A vítima informou que pretende dar continuidade ao processo e solicitou medidas protetivas, que serão avaliadas pelo Judiciário.

Situações de violência doméstica podem ser denunciadas pelo telefone 180, canal nacional de atendimento à mulher.

