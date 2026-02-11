Carro perde controle, atravessa canteiro e derruba coqueiro na Rua Joaquim Murtinho

Um veículo perdeu o controle, atravessou o canteiro central e derrubou um coqueiro na Rua Joaquim Murtinho, no cruzamento com a Rua São Francisco de Assis, nas proximidades do Terminal Hércules Maymone, no Bairro Miguel Couto, em Campo Grande.

Marcas de frenagem no asfalto indicam que o carro descia a via em alta velocidade e não conseguiu parar ao se aproximar do terminal. O condutor perdeu o controle logo após passar por um semáforo e um quebra-molas, no sentido de quem segue em direção ao Centro.

Com o impacto, o veículo atravessou o canteiro e atingiu um dos coqueiros, que foi derrubado. O carro ficou atravessado na via, mas um trecho permaneceu liberado para o tráfego. No canteiro, ficaram espalhadas peças quebradas do veículo, evidenciando a força da colisão.

O local é um cruzamento de grande movimentação, concentrando o terminal de ônibus ao centro e uma rotatória que conecta a Avenida Eduardo Elias Zahran às ruas Joaquim Murtinho e Ceará. A região também registra intenso fluxo de pedestres, especialmente estudantes da escola estadual que dá nome ao terminal e trabalhadores de empresas próximas, onde há diversas concessionárias de veículos.

Pessoas que estavam no local não souberam informar o horário exato nem as circunstâncias do acidente. O veículo envolvido também não estava mais no cruzamento no momento em que a situação foi registrada.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais