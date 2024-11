Motociclista de 21 anos morre em acidente no bairro Piraveve, em Ivinhema

Sandro Vinicius Esponola Benites, de 21 anos, morreu após colidir sua motocicleta com um caminhonete em um grave acidente na noite de sábado (2), no cruzamento das ruas Alexandre Cardoso da Silva e Alexandre Zanesco, no bairro Piraveve , em Ivinhema, a cerca de 289 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações preliminares, o motorista da caminhonete seguia pela rua Alexandre Cardoso da Silva em direção ao bairro. Ao passar pelo cruzamento com a rua Alexandre Zanesco, foi atingido na traseira pela motocicleta, que de acordo com testemunhas, estava em alta velocidade. O impacto da colisão foi tão forte que Sandro foi arremessado ao solo, morrendo ainda no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas para atender a ocorrência. A vítima não portava documentos no momento do acidente, o que inicialmente dificultou sua identidade. O motorista do caminhonete parou no local até a chegada das autoridades e colaborou com a apuração dos fatos. Ele passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo para a presença de álcool, e não sofreu ferimentos.

