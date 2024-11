Motociclista morre após invadir contramão e colidir com carro na Ernesto Geisel

Na madrugada deste domingo (3), um motociclista de aproximadamente 20 anos morreu após invadir um contramão da Avenida Ernesto Geisel e colidir frontalmente com um veículo de passeio. O acidente aconteceu por volta das 4h30, próximo ao cruzamento na Avenida Manoel da Costa Lima, no sentido do bairro, e envolveu também um passageiro que estava na garupa da moto, que ficou gravemente ferido.

Um morador da região, disse que o acidente foi extremamente violento. Segundo ele, o piloto da moto não resistiu aos ferimentos e sofreu diversas fraturas, enquanto o garupa foi socorrido em estado grave por uma equipe do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado à Santa Casa da Capital.

O motorista do carro, um homem de 34 anos, foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com dores no corpo. De acordo com um familiar que preferiu não se identificar, o motorista estava retornando para casa após fechar uma tabacaria de sua propriedade, localizada na mesma região.

O corpo da vítima foi recolhido pela funerária e a polícia investiga o caso.

