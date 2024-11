Homem desaparece no Rio Ivinhema e buscas serão retomadas neste domingo

Um homem de 31 anos desapareceu nas correntezas do Rio Ivinhema, em Angélica, município a 289 quilômetros de Campo Grande, na tarde de sábado (2). O incidente ocorreu enquanto ele nadava nas águas próximas à Fazenda São Fernando, área onde já são conhecidos os riscos de afogamento devido às cachoeiras e pedras.

Conforme informações preliminares, o homem, que conhecia a região, estava acompanhado de outras pessoas no momento do incidente. Testemunhas disseram que ele foi visto pela última vez, nadando contra fortes correntezas, até desaparecer. O Corpo de Bombeiros foi acionado e mobilizou quatro militares para buscas no local, realizadas por volta das 15h30. Os bombeiros contaram com o apoio de equipamentos de mergulho e um barco, mas a complexidade da área, com formações rochosas e quedas d’água, dificultou os trabalhos, levando à suspensão das buscas ao anoitecer.

As operações de resgate deverão ser retomadas na manhã deste domingo (3), com a esperança de localizar o desaparecido. Mesmo com os riscos conhecidos e a recorrência de afogamentos, o local continua sendo um ponto de lazer para moradores e visitantes. Em áreas como esta, as fortes correntezas e as pedras representam perigo para os banhistas, e as autoridades locais alertam constantemente para os cuidados necessários.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Angélica como “desaparecimento de pessoa”, e a família aguarda, ansiosamente, pelo avanço das buscas.

