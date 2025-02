Morre mulher baleada pelo ex-companheiro em Caarapó; este é o 1º feminicídio de 2025

Morreu no Hospital da Vida, em Dourados, Karina Corim, de 29 anos, baleada pelo ex-companheiro no último sábado (1º), na cidade de Caarapó. Este é o primeiro feminicídio de 2025 em Mato Grosso do Sul. A amiga de Karina, Aline Rodrigues, de 31 anos, também foi baleada e morreu.

Karina era dona de uma loja de acessórios para celular, que foi invadida por Renan Dantas Valenzuela, de 31 anos, na manhã de sábado. O ex não aceitava o fim do relacionamento de dois anos e foi armado até o estabelecimento.

Após atingir as vítimas, Renan ateou fogo no local e foi para o fundo da loja, em um banheiro, onde disparou contra a própria cabeça.

A investigação preliminar da Polícia de Caarapó apurou que Karina e Renan se relacionaram afetivamente por dois anos e recentemente estavam passando por um término conturbado. Karina chegou a solicitar medidas protetivas de urgência na sexta-feira (31) que antecedeu o crime, mas não houve tempo hábil para intimação do agressor.

Com isso, este é o primeiro feminicídio do ano no Estado. Segundo dados da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), em janeiro do ano passado, três mulheres foram assassinadas pelos companheiros e, em fevereiro, há registro de cinco feminicídios.