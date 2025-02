Homem invade loja de celulares e atira contra ex-mulher e amiga em Caarapó

Na manhã deste sábado (1º), um homem invadiu uma loja de celulares no centro de Caarapó, a 273 quilômetros de Campo Grande, e atirou várias vezes contra a ex-mulher. Uma amiga da vítima, que também estava no local, foi atingida.

De acordo com informações preliminares, após os disparos, o autor atirou contra a própria cabeça e morreu no local. As duas mulheres foram socorridas e levadas para o hospital. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde delas.

O autor, identificado como Renan Dantas, ainda tentou atear fogo na loja, de propriedade da sua ex. A ação não foi concluída.

