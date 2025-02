Gerson reafirma compromisso com a pluralidade ao tomar posse para novo biênio na presidência

Ao tomar posse na presidência da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) nessa segunda-feira (3), junto aos demais integrantes da Mesa Diretora para o biênio 2025/2026, o deputado Gerson Claro garantiu que a atuação do Parlamento Estadual continuará pautada no respeito à pluralidade política e ideológica que caracteriza a composição do Legislativo.

” Essa é a casa da democracia ,onde estão representadas diferentes correntes de pensamento da sociedade. Nosso compromisso é buscar construir pontes de consenso em favor do interesse público. A prioridade é entregar resultados à população, aprovando pautas que interessam à população”, comentou o deputado durante o ato administrativo que formalizou a posse da Nova Mesa Diretora. “Temos o compromisso de estar sempre prontos para ouvir a população. Estar atento ao pensamento, sonhos, aquilo que a população busca. Que a gente possa proporcionar para que essa casa seja a casa do povo. Eu gosto de reafirmar que aqui estão presentes quase três milhões de habitantes do Mato Grosso do Sul, porque cada deputado aqui representa todo o Estado. E, conforme disse o presidente eleito da Câmara Federal, se todo o poder emana do povo, é aqui que nasce o poder. O poder do povo nasce no Parlamento”, reforçou o deputado.

Projetos em andamento

O presidente da Alems também adiantou que, com o retorno das sessões, será retomada a discussão de alguns projetos do governo estadual que foram encaminhados no ano passado. Ele mencionou que há dois projetos já na casa, na área tributária. “Um trata da pactuação e do pagamento de tributos, com a possibilidade de acordos, e o outro aborda a questão das multas aplicadas em relação aos pagamentos. Gerson informou que uma das pautas a ser discutida no começo deste ano é o das Parcerias Público- Privadas na área da Saúde. “Há o assunto da saúde, com a possibilidade de terceirização de alguns serviços nas redes hospitalares do Estado, como hotelaria, restaurante, limpeza e segurança. Esses serviços poderão ser prestados de forma terceirizada, e o tema começará a ser discutido já no início do ano”.

A área ambiental também será uma preocupação da casa neste começo de legislatura. Segundo Gerson, o Projeto de Lei 275/2024, de autoria do deputado Neno Razuk (PL), que trata da Pesca no Estado de Mato Grosso do Sul, será discutido. Além disso, será debatida a questão da pesca do dourado, já que a pesca desse peixe está proibida até 31 de março de 2025.

Também serão discutidos projetos ligados à infraestrutura da casa, como a entrega do estacionamento, ampliação do plenário e do restaurante para os servidores da ALEMS. “Já nos primeiros meses, teremos a ideia de um novo plenário, que com certeza marcará a gestão. Talvez não consigamos entregar a obra totalmente pronta, pois é uma obra grande, mas, se Deus quiser, ainda no primeiro semestre, será plantada a pedra fundamental desse sonho”, explica Gerson.”

Mesa Diretora

Tomaram posse, além de Gerson, Paulo Corrêa (PSDB) como 1º secretário; Pedro Kemp (PT), 2º secretário; Renato Câmara (MDB), 1ª vice-presidente; Zé Teixeira (PSDB), na 2ª vice-presidência; Mara Caseiro (PSDB), como 3ª vice-presidente e Lucas de Lima (Sem partido) como o 3º secretário.

Com a posse da Mesa Diretora realizada nesta segunda-feira (3), a abertura da 3ª Sessão Legislativa da 12ª Legislatura da Assembleia de Mato Grosso do Sul foi convocada pelo presidente Gerson Claro (PP) para a terça-feira (4), às 9h, no Plenário Júlio Maia.

Conforme o protocolo, um pouco antes, às 8h45, o governador Eduardo Riedel (PSDB) passará em revista à tropa formada pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul na rampa que dá acesso ao Palácio Guaicurus. Às 8h50, haverá hasteamento das bandeiras, no pavilhão externo. Na sequência todos entram para o Plenário Júlio Maia, onde terá início a Sessão Solene que inaugura os trabalhos de 2025, com a apresentação e leitura da mensagem do Governo do Estado à Assembleia Legislativa, conforme disposto no artigo 89, inciso XI, da Constituição Estadual.