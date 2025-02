Morre amiga de mulher baleada pelo ex-companheiro em Caarapó

Uma das vítimas baleadas em Caarapó morreu neste sábado (1). Ela foi identificada como Aline. O autor do crime é o ex-companheiro da colega de trabalho dela.

Ela e a colega estavam internadas no Hospital de Dourados desde o início da tarde, após Renan Dantas, de 31 anos, entrar armado em uma loja de acessórios de celular em Caarapó, onde elas trabalhavam e atirar nas vítimas à queima-roupa.

Segundo informações, ele não aceitava o término do relacionamento com a ex-companheira.

Após os disparos, o homem ateou fogo ao local, trancou-se no banheiro do comércio e cometeu suicídio.

Segundo o delegado Ciro Jales, a arma utilizada no crime pertence a um policial militar, pai do atirador.

