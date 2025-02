Mulher tenta entrar em presídio escondendo drogas em almôndegas e acaba presa

No fim da manhã deste sábado (1°), policiais penais desconfiaram de um almoço que chegou no Complexo Penitenciário do Jardim Noroeste, em Campo Grande. Na verdade, tratava-se de uma tentativa de levar drogas para dentro do presídio.

A mulher chegou no presídio por volta das 11h30, levando um recipiente onde guardava um saco plástico com molho de tomate. Ela iria visitar um homem que estava preso no local.

Por segurança, ela foi submetida a revista, a qual cada almôndega foi cortada ao meio. Durante essa vistoria, os policiais encontram as drogas embaladas.

No total, as mais de 20 bolas de carne contabilizaram 446 gramas de maconha e 87 gramas de pasta base. A mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas.

