Inmet emite novo alerta de temporais para MS e outros 12 estados

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja de risco de temporais para Mato Grosso do Sul e outros 12 estados.

A previsão é de chuvas intensas, com até 100 milímetros de precipitação e ventos de até 100km/hr. O alerta laranja, que indica perigo para a população, cobre várias regiões do estado e deve persistir até o domingo (2).

Além de MS, os outros estados são: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Amapá, Pará, Goiás, Tocantins e Maranhão também estão em alerta laranja devido às condições meteorológicas severas.

O Inmet recomenda atenção redobrada da população, especialmente nas áreas mais vulneráveis a enchentes e deslizamentos de terra.

