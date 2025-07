Moradora encontra cão morto e outro gravemente ferido em Dourados

Uma moradora de 45 anos, da cidade de Dourados, viveu momentos de angústia ao retornar para casa e encontrar seus cães vítimas de um ataque violento. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e está sendo investigado como crime de maus-tratos a animais.

Segundo relato da vítima à polícia, ao chegar em casa, ela percebeu que o portão de entrada havia sido arrombado. No quintal, encontrou o cão da raça pitbull já sem vida. Ao lado dele, o outro cachorro da família, um Shih Tzu, apresentava ferimentos graves e sangrava bastante.

A tutora informou que nada foi furtado da residência, o que reforça a suspeita de que o ato tenha sido intencionalmente direcionado aos animais. O pitbull não possuía ferimentos aparentes, mas há indícios de que tenha sido morto a pauladas. Já o Shih Tzu foi levado com urgência a um hospital veterinário, onde recebeu atendimento por conta de um corte profundo nas costas, possivelmente provocado por um objeto cortante.

Sem câmeras de segurança na própria casa, a mulher pretende buscar imagens da residência vizinha, que possui sistema de monitoramento, para tentar identificar os autores do ataque. Ela também se comprometeu a entregar à polícia o laudo veterinário e fotos dos animais feridos e mortos.

A delegada plantonista determinou o registro da ocorrência e a apuração do caso. A Polícia Civil agora trabalha para esclarecer as circunstâncias do crime e localizar os responsáveis. Casos de maus-tratos a animais são considerados crime e podem resultar em pena de até cinco anos de prisão, além de multa, conforme a Lei Federal nº 9.605/98.

