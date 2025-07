PM apreende 7,5 toneladas de maconha escondidas sob carga de milho em Ponta Porã

Uma operação de grande porte da Polícia Militar resultou na apreensão de aproximadamente 7,5 toneladas de maconha na madrugada dessa sexta-feira (5), no distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã, cidade localizada a 313 quilômetros de Campo Grande. Dois homens foram presos em flagrante.

A droga estava escondida em um caminhão bitrem, camuflada sob uma carga de milho. A ação contou com a participação de diversas equipes da PM, incluindo o 3º Grupamento e a Força Tática, e é considerada uma das maiores apreensões realizadas na região em 2025.

De acordo com a nota divulgada à imprensa, dois suspeitos fugiram ao perceberem a aproximação das viaturas, mas um terceiro homem foi localizado ainda no local. Ele confessou que estava ajudando a carregar os fardos de maconha no caminhão. Durante a inspeção, os policiais encontraram outro indivíduo escondido dentro da cabine do veículo. Mais pacotes de droga foram descobertos misturados à carga de milho.

Além da droga e do caminhão bitrem, os policiais também apreenderam duas motocicletas, uma delas de origem estrangeira. Os dois suspeitos presos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, onde permanecem à disposição da Justiça. As identidades não foram divulgadas.

A Polícia Militar segue em diligências para localizar os demais envolvidos.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais