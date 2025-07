Caminhão frigorífico é apreendido com quase mil celulares ileagis em Campo Grande

Condutor foi preso e os produtos foram apreendidos com o veículo; Carga estava escondida em fundo falso

Na tarde da última quinta-feira (03), quase mil aparelhos celulares ilegais forma apreendidas na BR-163, em Campo Grande.

Policiais realizavam abordagens na rodovia quando interceptaram o caminhão frigorífico que transportava uma carga de carnes em conformidade com as leis.

No entanto, durante a fiscalização, foram localizados em um compartimento oculto (fundo falso), a carga de celulares ilegais no interior do baú refrigerado.

No total cerca de mil aparelhos celulares de origem estrangeira, sem documentação fiscal e sem comprovação de regularidade alfandegária foram apreendidos.

O condutor do caminhão foi preso em flagrante pelo crime de descaminho e conduzido à Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul. O veículo e os celulares foram apreendidos.

Toda a ação foi realizada foi realizada Polícia Federal, com o apoio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.