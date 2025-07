Sete países retiram restrições à carne de frango brasileira após fim de surto de gripe aviária

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou na sexta-feira (4) que sete países suspenderam as restrições à importação de carne de frango do Brasil, após o encerramento do surto de gripe aviária registrado em maio deste ano, no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul.

Segundo o comunicado, Argentina, Cuba, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Índia, Mauritânia e Uruguai já retomaram oficialmente as compras do produto brasileiro. A decisão foi tomada após a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) reconhecer a eliminação do foco de influenza aviária de alta patogenicidade (H5N1) na produção comercial brasileira.

O surto foi detectado em 11 de maio, quando uma granja comercial com cerca de 17 mil aves notificou mortes suspeitas. No total, 15.650 galinhas morreram e outras 1.358 foram sacrificadas como parte do protocolo sanitário. O local foi interditado no dia seguinte e a confirmação do caso veio em 15 de maio.

Desde então, o Brasil adotou medidas rigorosas de contenção e seguiu os protocolos sanitários internacionais, que determinam a suspensão temporária das exportações apenas das regiões afetadas, neste caso, o estado do Rio Grande do Sul. Essa estratégia visa preservar a credibilidade da cadeia produtiva nacional e evitar prejuízos generalizados ao setor avícola.

Com a nova atualização, já são 24 países que suspenderam total ou parcialmente as barreiras comerciais à carne de frango brasileira. No entanto, 10 nações ainda mantêm o embargo completo, incluindo mercados importantes como China, União Europeia, Canadá, Chile e Peru. Outros 18 países impõem restrições apenas ao estado do Rio Grande do Sul, enquanto alguns limitam o bloqueio à cidade de Montenegro ou áreas vizinhas.

Países como Catar e Jordânia, por exemplo, optaram por manter a suspensão apenas ao município onde o surto foi identificado. Já o Japão ampliou as restrições para regiões com notificações de casos suspeitos.

O governo brasileiro aguarda agora a reavaliação de países que ainda mantêm o embargo, como a China — principal destino da carne de frango do Brasil. A Administração Geral de Alfândega chinesa solicitou informações complementares antes de tomar uma decisão sobre a retomada das importações.

A gripe aviária é uma doença infecciosa que afeta aves e, em casos raros, seres humanos. Desde 2006, ela circula de forma mais intensa na Ásia, África e norte da Europa. No Brasil, esta foi a primeira vez que o vírus H5N1 foi detectado em uma produção comercial, já que, anteriormente, os registros haviam sido restritos a aves silvestres ou de criações domésticas.

Com a eliminação do foco e o reconhecimento internacional das ações sanitárias adotadas, o Brasil reforça sua posição como um dos maiores exportadores de carne de frango do mundo e espera recuperar gradualmente os mercados ainda fechados.

