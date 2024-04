Morador de rua leva dois tiros após desentendimento

Um morador de rua foi baleado por dois indivíduos após um desentendimento motivado por um celular. O caso aconteceu no Bairro Pioneiros.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a namorada da vítima teria feito um programa com um dos suspeitos, porém, como não houve pagamento pelo serviço, ela furtou o aparelho celular e o trocou em uma boca de fumo. O homem prometeu se vingar dos dois.

Então, enquanto dormia na noite da última segunda-feira (01), o morador de rua foi surpreendido pelo agressor. A esposa da vítima afirmou ter ouvido cinco disparos e encontrou seu marido ferido.

A vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa de Campo Grande. O suspeito fugiu e ainda não foi encontrado.

