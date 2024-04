Robinho passa a dividir cela e poderá receber visitas aos fins de semana

Preso desde o último dia 22 de março na Penitenciária 2 em Tremembé, no interior de São Paulo, Robinho foi transferido de cela neste domingo (31), data em que terminou o regime de inclusão do ex-jogador.

Robinho agora divide cela com outro presidiário. A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) informou que o ex-atleta agora tem a companhia de outro detento.

A nova cela de Robinho tem 8m². A SAP acrescentou que, encerrado o período de observação – que serve para determinar se a pessoa terá problemas de convívio com outros detentos, o ex-jogador passa a ser alojado em celas de convívio comum.

O ex-atleta pode receber visitas aos finais de semana. A partir da mudança, Robinho também poderá receber visitas, sempre aos fins de semana, como previsto pelo regulamento do presídio.

Com informações da Folhapress

