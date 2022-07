MPMS investiga corrupção dentro da Secretaria de Assistência Social de Nova Andradina

O MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Nova Andradina, e com o apoio da Polícia Civil, deflagrou, na manhã desta segunda-feira (25), a operação “Cobertor Curto” contra integrantes da SAS (Secretaria de Assistência Social) do município.

As autoridades cumpriram mandados de busca e apreensão, além de aplicarem medidas cautelares da prisão em desfavor da secretária e subsecretária de assistência social de Nova Andradina.

A investigação tem como objetivo apurar supostas práticas de crimes contra a administração pública, entre elas fraude em licitação, peculato-desvio e falsificação de documentos públicos e particulares.

Além das buscas na Semcias (Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social), ocorreram buscas nas residências das investigadas e no depósito de materiais onde se encontravam os cobertores adquiridos pelo município que estavam sendo objeto de desvios.

A pedido do Ministério Público Estadual, o Poder Judiciário aplicou às investigadas medidas cautelares diversas da prisão, proibindo-as de acessar quaisquer das repartições públicas do município.

O nome da operação faz referência à prática de tentar encobrir irregularidades cometendo-se outras.