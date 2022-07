Alunos de Três Lagoas voltam às aulas nesta terça-feira

Os 16 mil alunos da Rede Municipal de Ensino (REME) de Três Lagoas voltam às salas de aula nesta terça-feira (26), para o início do 2º Semestre letivo de 2022. As férias escolares iniciaram no dia 11 de julho para os alunos das Escolas Municipais (E.M) e alunos matriculados meio-período nos Centros de Educação Infantil (CEI).

Assim como no primeiro semestre, nas próximas semanas os alunos vão receber os kits escolares. A Secretaria realizou um estudo da demanda que apontou que no começo do segundo semestre letivo a maioria dos estudantes já haviam consumido o material escolar recebido no início do ano.

A SEMEC informou que diante desses dados e cientes de que nesse momento em que continuamos em pandemia e com grande parte dos provedores das famílias desempregados, torna-se necessário ações que venham contribuir com a permanência dos estudantes na escola sem prejuízo no processo de ensino e aprendizagem por falta de material.

Serão entregues 2.952 kits para alunos de 0 a 3 anos, 3.008 para alunos da pré-escola, 9.196 foram distribuídos aos estudantes das séries iniciais e 1.460 para as séries finais, totalizando as 16.616 unidades.

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas.

