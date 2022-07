Defesa de Marcos Trad afirma que acusações são armações políticas

Delegadas colocam em “cheque” testemunhas das novas vítimas ouvidas recentemente pela DEAM

Na manhã desta terça-feira (26), as advogadas de defesa do pré-candidato ao Governo do Estado, Marquinhos Trad (PSD), Andrea Flores e Rejane Flores de Arruda deram uma coletiva afirmando que até a última sexta-feira (23), as mulheres ouvidas faziam parte de uma armação política.

As advogadas contratadas pelo ex-prefeito afirmaram que não tiveram acesso as outras oitivas realizadas após sexta-feira (23), feitas pela delegada Maíra Pacheco da DEAM. “Não tivemos acesso às últimas oitivas das últimas mulheres, mas colocaremos um ponto de interrogação de descredibilidade, sim” afirmaram as advogadas.

Durante a entrevista a advogada Andrea Flores afirmou que o ex-prefeito já contextualizou para a esposa e para as filhas a respeito do ato sexual cometido com uma das vítimas ouvidas que afirmou ter sido consensual.

“Eu coloco em cheque e quero saber sobre as novas vítimas ouvidas”, inteirou Andrea Flores.

Em relação as novas denúncias divulgadas na veja online desta terça (26), as advogadas contaram que possuem provas da veracidade do caso, com a relação de ligações diretamente envolvida com o caso. E afirmaram já estarem preparando os documentos.

Elas também exigiram que a polícia civil investigue as armações “políticas” contra o ex-prefeito.

Com informações de: João Gabriel Vilalba