Militar e esposa vão para a delegacia após tiros serem disparados por ciúmes na Vila sobrinho

Na manhã desta quinta-feira(25), uim cabo aposentado do exército e a esposa foram levados para a delegacia, após tiros serem disparados na frente da vila onde o casal mora no bairro vila sobrinho em Campo Grande. A filha do militar aposentado também foi a delegacia para prestar depoimento.

Conforme boletim de ocorrência, a filha do militar disse que chegou até o local para levar o café da manhã e aferir a pressão arterial do pai, sendo impédinda por uma inquilina que disse que a esposa do militar estaria fazendo disparos contra um home.

A filha chamou a polícia militar por volta das 07h55 da manhã. Foram encaminhados a delegacia a esposa, o militar e a filha dele. Em depoimentos, houve contradição nos relatos da mulher e do homem.

A mulher disse que estava sentada na frente da vila com outros inquilinos quando o marido chegou aramado e realizou diaparos por ciúmes. O homem disse que a mulher não tinha dormido em casa e quando chegou pegou sua arma e fez disparosa na frente da vila. Ele disse que saiu correndo, pegou a arma e retirou as municções.

Em verificação, a polícia constatou que O certificado do registro de porte do revólver calibi 38 despachado pelo Exército estava vencido.

