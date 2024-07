Meteorologia emite alerta de perigo para umidade do ar baixa em MS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu novo alerta de perigo para esta quinta-feira (25), quanto à baixa umidade relativa do ar em 66 municípios de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o comunicado, é recomendado à população a ingestão de muito líquido, a hidratação da pele e a umidificação de ambientes fechados. Além disso, evitar a prática de atividades físicas, exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

A umidade do ar pode variar entre 12 e 20%, o que é considerado extremamente perigoso para a saúde humana. Por conta disso, há risco de incêndios florestais e risco à saúde por conta de ressecamento dos olhos, nariz e pele.

Para o final de semana, é esperado a chegada de uma frente fria que deve derrubar as temperaturas nos próximos dias em todo o Estado. Entretanto, ainda não há previsão de chuva para os municípios.

