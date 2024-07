Operação contra disparos de arma de fogo é deflragada em Sete Quedes

No último sábado (20), foi realzada uma operação com objetivo de inibir disparos de arma de fogo, acontecimento que vem aterrorizando os moradores da cidade. Diversas denúncias anônimas apontaram que dois indivíduos em dois veículos estavam efetuando os disparos em via pública.

Os veículos em quetão, são: um gol e uma Toyota SW4 branca. Foram feitas diversas abordagens a veículos e pessoas, a fim de localizarem armas de fogo, entretanto, os veículos então denunciados se evadiram para o Paraguai.

Em continuidade, a Polícia Militar conseguiu localizar, na Rua Castro Alves, o homem M.O.A (29 anos) em seu veículo gol e na abordagem localizaram 13 munições cal. 9mm, mesmos calibres de cápsulas apreendidas em via pública na cidade.

O outro suspeito, W.R.R.F (32 anos), também foi abordado, próximo à Delegacia, sendo dada voz de prisão. Ele já havia sido preso anteriormente por estar portando um fuzil e havia contra si medida de recolhimento domiciliar noturno.

A Equipe foi até a casa de W.R.R.F a fim de localizar a arma de fogo e localizou 420 gramas de drogas análogo a “maconha” do tipo “skunk”, ocasião em que uma mulher, C.R.R (30 anos), irmã de W.R.R.F, foi presa em flagrante por Tráfico de drogas, pois assumiu a propriedade das substâncias.

Na casa do indivíduo M.O.A foi encontrado um colete balístico de origem estrangeira em desacordo com as normais legais, motivo pelo qual foi autuado por crime de contrabando.

A operação resultou na apreensão de 2 veículos, drogas, munições e um colete balístico e foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Sete Quedas com apoio da Polícia Militar,

