Viatura do Corpo de Bombeiros cai em vala após apagar fogo em carro e vegetação

Caminhão do Corpo de Bombeiros caiu em uma vala, na MS-338, próximo a cidade de Santa Rita do Pardo, distante 245 quilômetros de Campo Grande, após ser acionado para controlar incêndio em uma veículo e na vegetação, nessa quarta-feira (24).

De acordo com o site Cenário MS, o motorista do carro pediu ajuda para controlar um princípio de incêndio que atingia o carro. Porém, quando os militares chegaram, o fogo já havia consumido o automóvel e espalhado para a vegetação próximo.

Os brigadistas conseguiram conter as chamas e, ao deixarem o local, acabaram caindo com o caminhão em uma vala às margens da rodovia durante manobra.

Ninguém ficou ferido, mas o veículo de socorro só foi retirado na manhã desta quinta-feira (25), com ajuda de um guincho. Apenas o sistema do ar ficou danificado com o incidente.

