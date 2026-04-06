Militar da Aeronáutica de 20 anos morre em acidente entre carro e moto em Campo Grande

Um militar da Aeronáutica de 20 anos morreu na noite deste domingo (5) após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro na Avenida Fábio Zahran, no cruzamento com a Rua Tatuí, na Vila Carvalho, em Campo Grande. A vítima não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e conduzia a moto no momento da colisão.

Este é o terceiro acidente com morte registrado durante o feriadão de Paixão de Cristo na Capital.

De acordo com o boletim de ocorrência, Kevyn Kauan Ferreira de Morais da Silva pilotava uma motocicleta Yamaha Fazer quando atingiu a lateral de um carro. O veículo envolvido é um Fiat Palio conduzido por um engenheiro agrônomo de 45 anos.

Segundo relato do motorista e de uma testemunha, o carro seguia pela avenida no sentido centro–bairro e realizava uma conversão à esquerda quando foi atingido pela motocicleta.

Uma testemunha que presenciou o acidente afirmou à polícia que o semáforo estava vermelho para a motocicleta, que teria avançado o sinal antes da colisão. A versão, conforme o registro policial, é compatível com os vestígios encontrados pela perícia no local, como danos nos veículos e marcas no asfalto.

Na garupa da moto estava Maykon Willian Ferreira Cardoso, de 18 anos. Ele foi socorrido em estado gravíssimo, com traumatismo cranioencefálico, e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande. Já Kevyn não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

O motorista do carro sofreu apenas escoriações leves e permaneceu no local prestando socorro às vítimas. Ele realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar atenderam a ocorrência. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa, embora o boletim de ocorrência também indique a possibilidade de o acidente ter sido provocado pela própria vítima.

Dados da Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública) apontam que Campo Grande já registra 14 mortes em acidentes de trânsito em 2026.

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