Calor intenso e baixa umidade marcam início da semana em MS, mas ciclone pode trazer temporais e frente fria

A semana começa com calor intenso e tempo seco em Mato Grosso do Sul, mas a previsão indica mudanças significativas nas condições climáticas ao longo dos próximos dias. Nesta segunda-feira (6), o predomínio é de sol, altas temperaturas e baixa umidade do ar, cenário que deve dar lugar a instabilidades, temporais e queda nas temperaturas com a chegada de uma frente fria associada à formação de um ciclone extratropical no sul da América do Sul.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), a segunda-feira será marcada por tempo predominantemente quente e seco em praticamente todo o Estado. As temperaturas podem atingir entre 36°C e 38°C, mantendo o padrão de calor intenso registrado nos últimos dias.

A umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 40%, índices considerados baixos e que exigem atenção, especialmente no período da tarde. A recomendação é reforçar a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia.

Apesar do predomínio de tempo seco, a combinação entre calor e umidade na atmosfera pode favorecer pancadas de chuva isoladas, que em alguns pontos podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento. Os maiores volumes, quando ocorrerem, tendem a se concentrar na metade leste do Estado.

Os ventos devem soprar entre os quadrantes norte e oeste, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, podendo registrar rajadas pontuais acima desse patamar.

Temperaturas pelo Estado

Em Campo Grande, a previsão indica mínima entre 23°C e 24°C e máxima de até 33°C, com sol e possibilidade de chuva isolada.

Em Dourados, os termômetros variam entre 22°C e 36°C, enquanto Três Lagoas deve registrar mínima de 23°C e máxima de 36°C.

Na região do Pantanal, Corumbá pode alcançar temperaturas entre 25°C e 37°C, mantendo o padrão de calor mais intenso. Já em Coxim, no norte do Estado, a variação prevista é de 22°C a 35°C. Em Ponta Porã, na região sul, os termômetros devem marcar entre 22°C e 33°C, com clima um pouco mais ameno. Em Paranaíba, no leste, a previsão aponta mínima de 22°C e máxima de 34°C.

Segundo os meteorologistas, esse cenário é resultado da atuação de uma massa de ar quente e relativamente seca sobre Mato Grosso do Sul, ainda com umidade suficiente para provocar instabilidades localizadas.

Ciclone e frente fria mudam o tempo

A partir desta semana, porém, o tempo deve mudar. Segundo a Climatempo, Mato Grosso do Sul entra na rota dos efeitos indiretos da formação de um ciclone extratropical entre o Uruguai, a Argentina e o sul do Brasil.

O fenômeno é provocado pelo contraste entre uma massa de ar quente sobre o norte da Argentina e o Paraguai e uma massa de ar frio de origem polar que avança pelo leste argentino em direção ao oceano. Esse encontro favorece a formação de uma área de baixa pressão atmosférica que se intensifica ao longo da segunda-feira.

Na terça-feira (7), o ciclone deve se consolidar com centro sobre o Uruguai, enquanto a frente fria associada ao sistema avança pelo país, influenciando o tempo em várias regiões, incluindo Mato Grosso do Sul.

A previsão indica que terça-feira deve concentrar as condições mais severas, com pancadas de chuva fortes, aumento da nebulosidade e possibilidade de rajadas de vento moderadas a fortes.

Instabilidade ao longo da semana

Entre quarta-feira (8) e quinta-feira (9), a frente fria continua avançando pelo país e mantém o tempo instável no Centro-Oeste. Em Mato Grosso do Sul, a tendência é de continuidade das pancadas de chuva, enquanto a instabilidade também se espalha por estados como Goiás, Mato Grosso e o Distrito Federal.

Além da chuva, o vento também exige atenção. Ainda nesta segunda-feira, o Estado pode registrar rajadas entre 40 km/h e 60 km/h, padrão que pode persistir ao longo da terça-feira, especialmente em áreas com nuvens carregadas do tipo cumulonimbus, que podem intensificar os ventos de forma pontual.

Mesmo sem a passagem direta do ciclone pelo Centro-Oeste, os efeitos indiretos do sistema colocam Mato Grosso do Sul no eixo de instabilidade. A combinação entre calor, umidade e a atuação da frente fria cria um ambiente favorável à formação de temporais e mudanças rápidas no tempo entre os dias 6 e 9 de abril.

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